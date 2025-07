Addio a Francesca Cappello, Marina di Ragusa piange una donna solare

È un giorno di profondo dolore per la comunità di Marina di Ragusa e per Ragusa, che piange la scomparsa prematura di Francesca Cappello, venuta a mancare ieri all’età di 49 anni. Una perdita improvvisa, che ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti, colpiti per la sua scomparsa.

Francesca era una donna dal sorriso aperto e dallo spirito generoso, molto conosciuta e amata. Lascia nel dolore più profondo la figlia Andreaa, il compagno Massimo, i genitori, le sorelle Simona e Dominique, il fratello Andrea, i cognati, i nipoti e tutta la sua famiglia, che ha voluto condividere con la comunità il proprio dolore attraverso un messaggio semplice e struggente:

“Come sabbia asciutta tra le dita scivolo nel mio nuovo viaggio.”

I funerali si terranno questo martedì 22 luglio nella Chiesa della Sacra Famiglia a Ragusa. Il corteo funebre muoverà alle ore 15:15 dall’abitazione di via Dottor G. Sortino, 21.

Un gesto di profondo valore accompagna questo momento doloroso: le offerte raccolte durante la cerimonia saranno devolute al Comune di Ragusa per la realizzazione o il potenziamento di aree bimbi. Un atto di solidarietà che rispecchia l’animo altruista di Francesca. Le condoglianze della redazione di Ragusaoggi.it alla famiglia.

