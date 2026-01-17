Addio a Don Emanuele La Cognata, il sacerdote che ha formato i giovani seminaristi

Ragusa ha dato oggi l’ultimo saluto a Don Emanuele La Cognata, sacerdote molto stimato per il suo impegno pastorale e la dedizione alla comunità. I funerali si sono svolti nella cattedrale di San Giovanni Battista, presieduti dal vescovo Giuseppe La Placa e concelebrati dal cancelliere Don Paolo La Terra e da Don Antonio Cascone.

Durante il suo servizio, Don La Cognata ha contribuito in maniera significativa alla formazione dei giovani seminaristi e alla vita religiosa della diocesi, guadagnandosi il rispetto e l’affetto di colleghi e fedeli. La sua opera pastorale ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Ragusa, che oggi si stringe attorno alla famiglia e ai confratelli del sacerdote, celebrando una vita interamente dedicata alla fede e al servizio della Chiesa.

La cattedrale, gremita di fedeli, ha testimoniato l’affetto e la stima per un uomo che ha saputo coniugare spiritualità, formazione e impegno quotidiano. La memoria di Don La Cognata rimarrà viva tra coloro che lo hanno conosciuto e che hanno condiviso con lui anni di impegno nella comunità religiosa locale.

Foto: Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata