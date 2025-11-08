Addio a Beppe Vessicchio, l’iconico direttore d’orchestra. Ad agosto era stato a Ragusa per scegliere nuovi talenti

Il mondo della musica italiana è in lutto. Beppe Vessicchio, uno dei direttori d’orchestra più amati e rispettati, è morto all’età di 69 anni a Roma. Il celebre arrangiatore e volto televisivo è deceduto oggi, 8 novembre, presso l’ospedale San Camillo, a seguito di una complicazione improvvisa.

Vessicchio, noto per il suo stile unico e per la sua presenza di grande autorità, ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana. Il suo nome era indissolubilmente legato al Festival di Sanremo, dove aveva ricoperto ruoli di rilievo come direttore d’orchestra, ma la sua carriera si estendeva ben oltre il palco dell’Ariston. La sua esperienza spaziava dalla direzione di orchestre sinfoniche alla collaborazione con artisti di tutti i generi, rendendo ogni sua esibizione un momento unico e indimenticabile.

In estate, lo scorso agosto, Beppe Vessicchio era stato protagonista di una delle sue ultime esperienze pubbliche come presidente di giuria per un evento musicale importante a Ragusa, il premio canoro Cristina Guastella, confermando ancora una volta il suo legame profondo con il panorama musicale italiano e la sua passione per la promozione di nuovi talenti.

Il suo stile, che coniugava la rigorosità classica con una grande sensibilità verso le esigenze degli artisti, lo aveva reso un punto di riferimento per molti. La sua capacità di guidare l’orchestra con il sorriso, ma anche con una grande determinazione, lo aveva fatto diventare una figura amata e rispettata da tutti, sia nel mondo musicale che in quello televisivo.



© Riproduzione riservata