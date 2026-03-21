“Acqua filo mano luce”: quattro artiste donne tra Italia e Malta a Scicli

Sabato 28 marzo, alle 18.30, la Galleria Quam di Scicli inaugurerà la mostra “Acqua filo mano luce”, curata dalla maltese Christine Xuereb, un progetto che coinvolge quattro artiste donne provenienti da Italia e Malta. L’iniziativa presenta le opere di Beatrice Pediconi, Federica Tomasello, Manuela Toselli e Mireille Vella, autrici di linguaggi artistici differenti e di formazione varia, creando un’esposizione dal carattere eterogeneo e stimolante.

La curatrice sottolinea come la mostra rappresenti un’opportunità per riflettere sulle voci, materiali e metodi storicamente emarginati. “In questa mostra, la fragilità non è vista come debolezza. È intesa come apertura, una condizione che consente cambiamento, movimento e rinnovamento”, scrive Christine Xuereb.

Le opere in mostra

Beatrice Pediconi espone carte pregiate con profili floreali realizzati con tecniche autentiche e raffinate. Federica Tomasello cattura le acque marine con pastelli e luce mediterranea, mentre Manuela Toselli propone tessiture pittoriche dai colori personali e filature uniche. Infine, Mireille Vella porta in mostra una Natura potente, trattata con tecniche Pop che esaltano energia e forza visiva.

Il progetto e la visione curatoriale

L’idea nasce da Antonio Sarnari della Galleria Quam, con l’intento di creare un dialogo tra Nord Italia e Mediterraneo, tra pittura tradizionale e linguaggi contemporanei, tra esperienza matura e curiosità innovativa. La mostra rappresenta così un percorso di confronto e riflessione sulla ricchezza delle diversità e la creatività femminile.

Dettagli della mostra

L’esposizione sarà visitabile fino al 28 aprile, con ingresso gratuito. Il percorso critico sarà disponibile in italiano e inglese. La curatrice Christine Xuereb sarà presente all’inaugurazione.

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