Accordi “carbonari” e fine di un progetto politico fragile. A Scicli non si crede più nella proposta Marino ed il PD guarda avanti

Messa in discussione la scelta tecnica operata dal sindaco Mario Marino per completare la sua giunta dopo le dimissioni dello scorso mese di novembre di Valeria Timperanza, in quota Libertà Popolare. Al suo posto il primo cittadino ha chiamato Peppe Mariotta, docente all’Istituto superiore “Quintino Cataudella”. Quel Mariotta del quale il Partito Democratico conosce “le qualità personali per aver, in passato, incrociato le strade”. Il PD fa mente locale e non dimentica che il neo assessore è stato vicino al partito. Militanza e simpatia politica che lo stesso Peppe Mariotta ha vissuto al fianco delle vecchie guardie del PD da Armando Cannata a Venerina Padua, colonne del partito in città ed altrove.

Critiche all’assegnazione della delega alla cultura al nuovo amministratore.

“La scelta di un assessore tecnico, al quale verrà assegnata la delega alla cultura, forse la più ‘politica’ tra le deleghe esistenti, è il segnale più evidente di tutta la fragilità e inconsistenza del progetto politico di cui il Sindaco è a capo – stigmatizza il Partito Democratico – perché dimostra, a dispetto dei proclami di coesione e solidità, che in tre mesi le forze di maggioranza non sono riuscite a trovare la quadra intorno ad un nome che fosse chiara e riconoscibile espressione della maggioranza che oggi governa la città”.





Alla luce di ciò il PD chiede una verifica politica e chiarezza con la città.

Ed in questo contesto si apre uno squarcio con la dichiarazione che arriva dal segretario piddino Emanuele Scala: “a chi in questi giorni ce lo ha chiesto, diciamo che sì, ci piacerebbe molto amministrare questa città – afferma – ma con il progetto politico e la visione che stiamo costruendo in questi anni e che proporremo alle prossime elezioni amministrative e non entrando di soppiatto con accordi carbonari, quella stagione, se mai c’è stata, è finita”.

© Riproduzione riservata