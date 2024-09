Acceleratori lineari: completata la prima fase dei lavori di adeguamento al “Maria Paternò Arezzo”

I lavori per l’installazione di due nuovi acceleratori lineari nel reparto di Radioterapia Oncologica dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla stanno proseguendo. Lunedì scorso, è avvenuta la consegna parziale dei lavori edili e impiantistici dei locali che ospiteranno questi avanzati strumenti, progettati per irradiare con precisione tumori in tutte le parti del corpo. Alla consegna erano presenti il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Ivano Caltagirone, il Direttore dei lavori, ing. Sebastiano Tringali, il Direttore dell’Unità di Radiologia Oncologica, dott. Vincenzo Barone, oltre a rappresentanti dell’impresa appaltatrice.

L’adeguamento dei lavori viene eseguito a fasi

L’adeguamento dei locali viene eseguito a fasi, in modo da garantire la continuità del servizio radioterapico per i pazienti senza doverli trasferire in altre province. I nuovi acceleratori saranno pronti entro la fine del 2025 e rappresentano un significativo passo avanti nell’ammodernamento tecnologico dell’Azienda sanitaria, grazie ai finanziamenti del PNRR e del Piano d’investimenti ex art. 20 della legge n. 67/88.

Queste apparecchiature di ultima generazione permetteranno trattamenti radioterapici più rapidi, riducendo i tempi di attesa e migliorando la tempestività delle cure, un aspetto cruciale per il trattamento delle neoplasie. Sarà possibile trattare tumori ad alta precisione, come quelli polmonari e quelli che richiedono stereotassi, riducendo gli effetti collaterali sugli organi vicini all’area irradiata.

