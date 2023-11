Acate, si è dimesso il dirigente dei Lavori pubblici, Fabio Bellaera. Da Comiso arriva Micieli

Si è dimesso il dirigente dell’Ufficio tecnico di Acate Fabio Bellaera. L’architetto Bellaera avrebbe lasciato all’inizio di novembre.

Voci non confermate parlano di contrasti maturati in seno all’amministrazione, ma sulla vicenda c’è il più stretto riserbo.

Il sindaco Gianfranco Fidone: “Non rilascio nessuna dichiarazione”

Il sindaco, Gianfranco Fidone, ha confermato le dimissioni, ma non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione. “Confermo le dimissioni di Bellaera – ha detto Fidone – ma su questa vicenda non ho null’altro da dichiarare”.

Il comune è rimasto monco della figura apicale in seno all’amministrazione nel settore dei Lavori pubblici. Bellaera, esperto di pianificazione territoriale, aveva curato la progettazione di nuove opere pubbliche e l’accesso ai fondi Pnrr.

Da Comiso arriva l’ingegnere Nunzio Micieli

Per sostituirlo, almeno per il momento, il comune ha individuato l’ingegnere Nunzio Micieli, dirigente del settore a Comiso. Micieli opererà a scavalco, per ora per sei ore la settimana. “È la nostra decisione temporanea – ha spiegato Fidone – non è escluso che l’ingegnere Micieli possa in futuro operare al comune di Acate anche per un maggiore numero di ore”.