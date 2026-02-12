Acate saluta Concetta Noto. La “zia Cuncittina” aveva 107 anni

La cittadina di Acate darà domani l’ultimo saluto a Concetta Noto, la nonnina di Acate morta ieri a 107 anni. Concetta Noto era molto conosciuta ad Acate, dove era nata e dove aveva sempre vissuto insieme al marito e ai quattro figli.

Aveva vissuto una vita piena, con il marito e quattro figli: Ninfa , Lina, Enzo e Maria. Talvolta li aveva aiutati nella loro attività. Aveva anche undici nipoti e ventidue pronipoti. Era molto religiosa e nell’ultimo periodo, non potendo più recarsi in chiesa, riceveva a casa l’Eucaristia, che attendeva con ansia. “Era una persona molto forte – così la ricorda chi l’ha conosciuta – ma anche dolcissima, sempre sorridente. Era una gioia incontrarla, o anche andare a trovarla a casa”. Nell’ultimo periodo la “zia Cuncittina” – come era da tutti conosciuta – non usciva di casa era accudita dai figli e dai nipoti.

Il sindaco Gianfranco Fidone saluta anch’egli la nonnina a nome di tutti. “Esprimo affettuoso cordoglio e grande dispiacere – ha detto Fidone – Concetta Noto era l’orgoglio di tutta la comunità”.

I funerali sarabnno celebrati domani pomeriggio alle 15,30 nella Chiesa madre San Nicolò di Bari di Acate.

