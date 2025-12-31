Acate piange Tiziana Leone, docente e animatrice della vita sociale e politica, tra le promotrici de “I Quattro Canti”

Acate chiude in lutto il 2025. La cittadina piange la scomparsa di Tiziana Leone, docente dell’Istituto comprensivo “Rodari – San Biagio” di vittoria.

Tiziana aveva 60 anni, era la terza figlia di Aurelio Leone, indimenticato sindaco socialista di Acate e di Graziella Salemi, medico condotto che tutti nella cittadina ricordano per la sua operosità, la sua professionalità e il suo impegno sociale. Graziella Salemi si è spenta alcuni anni fa, quasi centenaria, come le sue sorelle, anch’esse note per la longevità. I suoi fratelli sono Cecilia, dirigente amministrativa dell’Asp e Giuseppe, avvocato, già presidente del consiglio comunale: vivono anch’essi ad Acate.

Tiziana è morta a Roma dopo una breve e inesorabile malattia. Da quest’anno scolastico, era stata assegnata all’Istituto San Biagio – Rodari, ma le sue condizioni di salute non le avevano consentito di prendere possesso della sua cattedra di lunga spagnola, che in quella scuola ha un corso dedicato. Tiziana viveva ad Acate, insieme al marito, Giuseppe Catarrasi, docente di educazione fisica nella stessa scuola e allenatore Fidal. Giuseppe e Tiziana avevano tre figlie.

Tiziana era stata tra le protagoniste della vita sociale di Acate. Aveva fatto parte del gruppo che poco più di 20 anni fa, aveva preso il nome di “I Quattro canti” e che aveva dato alle stampa un foglio omonimo, vero piccolo osservatorio della vita sociale e politica di Acate. Quell’esperienza, pur breve, aveva coinvolto giovani di diversa radice politica e culturale. E, per la capacità di incidere e di toccare temi pressanti, era diventato interlocutore credibile della vita politica cittadina e ha lasciato il segno La sede operativa era una stanza provvisoria nelle stanze del castello dei Principi di Biscari, divenuto cuore pulsante della comunità cittadina.

I funerali saranno celebrati a Roma, venerdì 2 gennaio, alle 10, nella basilica di San Lorenzo fuori le mura (detta anche San Lorenzo al Verano) una delle chiese più antiche della Capitale. Una messa di suffragio sarà celebrata lunedì 5, alle 18, nella chiesa Madre San Nicola di Bari di Acate.

