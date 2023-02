Acate piange la morte di Diego Lauria: sospese le manifestazioni legate al carnevale

Un’intera comunità si è risvegliata oggi in lutto a causa della morte di Diego Lauria, 30 anni, morto in un tragico incidente che si è verificato ieri pomeriggio sulla Rosolini-Noto. Il giovane, a bordo di una moto, è praticamente morto sul colpo.

Con lui, anche la sua compagna, V.L., che è in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania.

MORTE DI DIEGO LAURIA, SOSPESE LE MANIFESTAZIONI AD ACATE LEGATE AL CARNEVALE

L’amministrazione di Acate ha deciso di sospendere, fino a data da destinarsi, le manifestazioni legate al carnevale in segno di lutto e rispetto. Diego Lauria, era nipote del sindaco di Acate, Giovanni Di Natale.

L’IMPATTO FATALE

Il giovane si è scontrato con la sua moto contro una Panda guidata da una donna di 72 anni. Ancora in fase di chiarimento la dinamica dell’incidente. E’ stato anche aperto un fascicolo da parte della Procura di Siracusa. In queste ore sono migliaia di messaggi di cordoglio sui social. Diego Lauria era infermiere al Guzzardi di Vittoria, un giovane conosciutissimo e apprezzato. Era esperto e appassionato di motociclette. Un giovane amato da tutti per la sua disponibilità e per il suo splendido carattere.

