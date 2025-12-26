Mentre l’azienda sanitaria continua a rivendicare risultati positivi nella riduzione delle liste d’attesa, sul territorio emergono episodi che sollevano interrogativi sulla reale efficacia del sistema. A portare all’attenzione pubblica una vicenda emblematica è il Comitato Civico Articolo 32, che segnala quanto accaduto nei giorni scorsi a un paziente dell’ospedale di Modica. «La mattina del 16 […]
Acate, in arrivo 230 mila euro dalla Legge di Bilancio: risorse per interventi a favore della comunità
26 Dic 2025 13:19
Un finanziamento di *230 mila euro* è stato destinato al *Comune di Acate* nell’ambito della *Legge di Bilancio*, grazie a un intervento parlamentare che ha consentito l’inserimento delle risorse tra quelle assegnate agli enti locali.
A darne notizia è il *sindaco Gianfranco Fidone*, che sottolinea l’importanza dello stanziamento in una fase particolarmente complessa per le amministrazioni comunali, alle prese con esigenze crescenti e margini finanziari ridotti. Le risorse rappresentano infatti un’opportunità concreta per programmare interventi utili alla collettività.
Secondo quanto spiegato dall’amministrazione comunale, il finanziamento potrà essere destinato a *opere di interesse pubblico*, con l’obiettivo di migliorare servizi e spazi a disposizione dei cittadini. Tra le ipotesi allo studio, anche la *realizzazione di uno spazio pubblico* pensato come luogo di aggregazione per la comunità acatese.
Il sindaco Fidone evidenzia come il risultato sia frutto di un lavoro istituzionale portato avanti attraverso il dialogo e la collaborazione tra i diversi livelli di governo, ringraziando il *senatore Salvo Sallemi* per il contributo fornito nel percorso che ha portato allo stanziamento delle risorse.
“Quando le istituzioni riescono a lavorare in modo coordinato – commenta il primo cittadino – è possibile ottenere risultati concreti per i territori, soprattutto in un momento in cui i Comuni hanno bisogno di strumenti finanziari per rispondere alle necessità dei cittadini”.
[image: image.png]
