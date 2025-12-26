Acate, in arrivo 230 mila euro dalla Legge di Bilancio: risorse per interventi a favore della comunità

Un finanziamento di *230 mila euro* è stato destinato al *Comune di Acate* nell’ambito della *Legge di Bilancio*, grazie a un intervento parlamentare che ha consentito l’inserimento delle risorse tra quelle assegnate agli enti locali.

A darne notizia è il *sindaco Gianfranco Fidone*, che sottolinea l’importanza dello stanziamento in una fase particolarmente complessa per le amministrazioni comunali, alle prese con esigenze crescenti e margini finanziari ridotti. Le risorse rappresentano infatti un’opportunità concreta per programmare interventi utili alla collettività.

Secondo quanto spiegato dall’amministrazione comunale, il finanziamento potrà essere destinato a *opere di interesse pubblico*, con l’obiettivo di migliorare servizi e spazi a disposizione dei cittadini. Tra le ipotesi allo studio, anche la *realizzazione di uno spazio pubblico* pensato come luogo di aggregazione per la comunità acatese.

Il sindaco Fidone evidenzia come il risultato sia frutto di un lavoro istituzionale portato avanti attraverso il dialogo e la collaborazione tra i diversi livelli di governo, ringraziando il *senatore Salvo Sallemi* per il contributo fornito nel percorso che ha portato allo stanziamento delle risorse.

“Quando le istituzioni riescono a lavorare in modo coordinato – commenta il primo cittadino – è possibile ottenere risultati concreti per i territori, soprattutto in un momento in cui i Comuni hanno bisogno di strumenti finanziari per rispondere alle necessità dei cittadini”.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata