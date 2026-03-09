Caos e inefficienze nel servizio dei trasporti secondari in ambulanza all’Asp di Ragusa. A denunciare la situazione è il sindacato Nursind, che sottolinea come infermieri già sotto pressione siano costretti a compiere controlli quotidiani dei mezzi, mentre difformità operative tra i vari presidi ospedalieri e la mancanza di dispositivi di sicurezza aggravano il carico di […]
Acate, il sindaco Fidone ricompone la Giunta: entrano Martina Spitale e Sara Gianninoto
09 Mar 2026 15:07
Nuovo assetto amministrativo al Comune di Acate. Il sindaco Gianfranco Fidone ha firmato questa mattina la determina con cui ricostituisce ufficialmente la compagine assessoriale, nominando due nuovi assessori e rimodulando alcune deleghe considerate strategiche per l’azione di governo cittadina.
Le new entry nella Giunta di Palazzo di Città sono Martina Spitale e Sara Gianninoto, che vanno a completare l’esecutivo riportandolo alla piena composizione di cinque membri.
Le deleghe ai nuovi assessori
A Martina Spitale, classe 1996 ed espressione del gruppo politico “Prossima”, il sindaco ha affidato deleghe di grande rilievo per lo sviluppo del territorio: Sport, Turismo, Politiche giovanili, Pari Opportunità, Cultura e Marketing territoriale.
Sara Gianninoto, già consigliere comunale e vicina al gruppo della consigliera Daria Guardabasso, assume invece deleghe centrali per la gestione amministrativa dell’ente. A lei sono stati assegnati Personale, Tributi, Bilancio, Contenzioso, Transizione Digitale e Gemellaggi.
Conferme e nuove deleghe nella squadra di governo
Con la riorganizzazione decisa dal primo cittadino, restano confermati gli altri componenti della squadra amministrativa.
Il vicesindaco Gianfranco Ciriacono mantiene le deleghe a Servizi Sociali, Sviluppo Economico e Agricoltura, con l’aggiunta di Pubblica Istruzione e Politiche per la terza età.
Confermati anche l’assessore Daniele Gallo con deleghe ad Ambiente, Lavori Pubblici e Manutenzioni e l’assessore Giovanni Licitra che continuerà a occuparsi di Spettacolo, Marina di Acate, Polizia Locale e Viabilità.
Le dimissioni di Dafne Lantino e il ringraziamento del sindaco
Il provvedimento arriva dopo le dimissioni dell’assessore uscente Dafne Lantino.
Il sindaco Fidone ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per il lavoro svolto:
«A Dafne Lantino va il mio più sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e per la passione con cui ha portato avanti il suo incarico. Ha dimostrato serietà e abnegazione e continuerà a essere una risorsa importante per Acate».
