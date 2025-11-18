Abuso di antibiotici, Italia a rischio. Il Codacons: “Siamo vicini al punto di non ritorno”

Dal 18 al 24 novembre si celebra la World AMR Awareness Week, la settimana mondiale dedicata alla sensibilizzazione sul corretto uso degli antibiotici e sulla crescente minaccia della resistenza antimicrobica (AMR). In occasione dell’evento, il Codacons e il Codacons Medici lanciano un appello urgente rivolto alle istituzioni e alla popolazione, denunciando una situazione definita “grave e sottovalutata”.

“Emergenza silenziosa ignorata dalla politica”: il monito del Codacons

“La resistenza agli antibiotici è un’emergenza silenziosa che cresce nell’indifferenza generale” – spiega Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons.

Secondo Tanasi, l’uso scorretto e l’abuso di antibiotici stanno riducendo drasticamente l’efficacia dei trattamenti, minacciando cure fondamentali oggi considerate routine.

Il Segretario sottolinea la necessità di: regole più rigide sulla prescrizione, controlli più efficaci, una vera educazione sanitaria rivolta ai cittadini.

Ospedali sotto pressione: “Infezioni resistenti sempre più difficili da trattare”

La testimonianza dal fronte clinico arriva dal dott. Nino Rizzo, Presidente del Codacons Medici:

“Negli ospedali registriamo un aumento costante di infezioni resistenti che richiedono terapie più lunghe, costose e spesso meno efficaci”.

Le conseguenze sono immediate: ricoveri più complessi, tempi di recupero prolungati, rischi più elevati per i pazienti fragili.

Rizzo ricorda che l’antibiotico-resistenza non è un concetto astratto, ma una realtà che sta già compromettendo strumenti terapeutici essenziali.

© Riproduzione riservata