A Vittoria si rinnova l’impianto di illuminazione pubblica: saranno sostituiti 12mila punti luce

Lavori per la creazione e l’installazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione a Vittoria. I lavori sono iniziati e i primi interventi sono stati effettuati in via Gentileschi e in contrada Serra Roveto. Il programma prevede di spostarsi, pian piano, verso altre zone urbane. Poi, pian piano, ci si sposterà verso le altre zone urbane.

IL PIANO DI LAVORO

Il piano di lavoro prevede la sostituzione di 12.000 punti luce tutti caratterizzati da illuminazione a led e quindi votati al risparmio e arrivare alla fine al rinnovo completo dell’impianto di pubblica illuminazione.