A Vittoria istituito tavolo per la sicurezza urbana. Svolto primo confronto dopo i recenti episodi delinquenziali

Si è costituito oggi il primo tavolo per la sicurezza urbana. Siglato il protocollo di collaborazione “Vittoria Città Sicura” tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria (Cna, Confesercenti, Confcommercio e Corso Cavour). L’obiettivo è quello di trovare soluzioni condivise per migliorare la sicurezza in città.

Si è evidenziata la necessità di condurre una mappatura delle aree della città per individuare e focalizzare i problemi esistenti, al fine di elaborare soluzioni mirate a contenere e bloccare i fenomeni di criminalità. Gli spunti emersi durante l’incontro sono stati considerati interessanti, e ora si cerca il modo di intervenire in maniera unitaria, per il rispetto delle regole, facilitando l’operatività degli operatori economici e garantendo la sicurezza dei cittadini.

Ogni partecipante all’incontro ha manifestato massima disponibilità a collaborare per trovare soluzioni efficaci per il territorio. Tra i temi affrontati durante l’incontro di oggi, è emersa la gestione della movida.

La costituzione di questo tavolo per la sicurezza urbana rappresenta un passaggio cruciale, evidenziando l’obiettivo comune di lavorare per il bene della città, il quale si riflette sia sull’economia che sulla sicurezza. Ognuno è chiamato a fare la propria parte, e si è sottolineata l’importanza di un intervento specifico e di squadra, con un ruolo particolare riservato anche alle forze dell’ordine, ciascuna con le proprie competenze. Il tavolo per la sicurezza urbana sarà esteso anche alle scuole, ai sindacati e alla società civile, con incontri calendarizzati per organizzare un cronoprogramma mirato ad agire in modo rapido e sinergico.

Il sindaco Francesco Aiello ha commentato: “La costituzione di questo tavolo rappresenta un passo importante per il bene della nostra città, un impegno condiviso che coinvolge tutte le parti interessate. Siamo pronti a lavorare insieme per garantire sicurezza e prosperità”.

[image: image.png]