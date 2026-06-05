A Vittoria il Comune assume 7 nuovi dipendenti: rafforzati servizi sociali e sicurezza

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A Vittoria prosegue il percorso di rafforzamento della macchina amministrativa comunale. Nella Sala degli Specchi di Palazzo Iacono sono stati infatti sottoscritti i contratti di lavoro di sette nuovi dipendenti che andranno a potenziare alcuni dei settori considerati strategici per l’Ente.

Le nuove assunzioni riguardano quattro assistenti sociali, due unità destinate al Corpo di Polizia Locale e un autista di scuolabus. Figure professionali che saranno immediatamente inserite nei rispettivi servizi comunali con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini.

Alla cerimonia della firma erano presenti il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, gli assessori competenti, il segretario generale e i dirigenti dei settori interessati, a testimonianza dell’importanza attribuita dall’amministrazione a questo nuovo innesto di personale.

Le quattro assistenti sociali rafforzeranno il comparto dei servizi sociali, un ambito particolarmente delicato che riguarda il sostegno alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione. Le due nuove unità di Polizia Locale contribuiranno invece al potenziamento della sicurezza urbana e del controllo del territorio. Infine, l’autista di scuolabus garantirà la continuità e la regolarità del servizio di trasporto scolastico, fondamentale per le famiglie del territorio.

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