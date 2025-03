A Vittoria giovane pusher incastrato: 14 dosi pronte e soldi in tasca

Un giovane vittoriese è stato sorpreso dalla polizia mentre si aggirava con fare sospetto tra le vie del centro. Dopo averlo tenuto sotto osservazione, gli agenti sono intervenuti trovandolo in possesso di 14 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, oltre a 170 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, probabile provento dell’attività illecita. Il giovane, appena 20 anni, residente a Vittoria, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione e contrasto alla criminalità messo in atto dalla Polizia di Stato sul territorio.

© Riproduzione riservata