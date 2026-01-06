A Vittoria Consiglio comunale nell’occhio del ciclone: scontro tra il giornalista Bascietto e la presidente Fiore

Nervi a fior di pelle a Vittoria. Il consiglio comunale nell’occhio del ciclone. Le polemiche viaggiano sulle pagine social e coinvolgono quasi tutti i gruppi politici.

Le polemiche hanno riguardato il giornalista Giuseppe Bascietto e la presidente del consiglio comunale Concetta Fiore. Bascietto aveva lamentato, con toni forti, l’assenza del consiglio comunale sui temi della criminalità e sull’emergenza che attraversa Vittoria. Episodi gravi e controversi, come il rapimento, nel settembre scorso, di un giovane appena diciassettenne, avevano scatenato una reazione forte in città.

Bascietto, in un post sui social diffuso ieri, aveva però stigmatizzato l’assenza del consiglio comunale su queste tematiche, chiamando in causa la presidente del consiglio, Concetta Fiore, che a suo parere non avrebbe assunto una posizione forte e non avrebbe convocato una seduta consiliare sui temi forti riguardanti la sicurezza e la lotta alla criminalità, quasi sminuendo la portata di episodi come quello del rapimento.

La presidente del consiglio comunale Concetta Fiore aveva reagito stigmatizzando la posizione di Bascietto e convocando una seduta avente ad oggetto proprio le affermazioni del giornalista vittoriese, ormai da tempo trapiantato a Roma. La sua decisione, però, non ha trovato l’unanimità dei consensi. I gruppi consiliari e varie forze politiche hanno preso le distanze: lo hanno fatto, tra l’altro, il gruppo di Fratelli d’Italia / Diventerà bellissima, la consigliera valentina Argentino, dei 5 Stelle, Bianca Mascolino di “Vittoria Unita”. Anche il sindaco aveva lanciato un appello alla “saggezza e responsabilità” e i gruppi politici della maggioranza avevano appoggiato questa sua posizione. La seduta del consiglio comunale, già prevista per domani 7 gennaio, è stata annullata, o rinviata a data successiva. Anche la DC aveva chiesto di annullare la convocazione della seduta

Fiore ha precisato: “Non c’è mai stata, né nelle intenzioni né negli atti, la volontà di avviare un “processo” nei confronti di alcuno, tantomeno di un giornalista, né di limitare la libertà di espressione o il diritto di critica. L’intento era esclusivamente quello di ribadire che il consiglio comunale di Vittoria non si è mai sottratto al proprio ruolo, né ha mai assunto atteggiamenti di silenzio, connivenza o disimpegno rispetto ai temi della legalità, della sicurezza urbana e del contrasto a ogni forma di criminalità”.

