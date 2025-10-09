In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
A Vittoria 17enne spruzza spray al peperoncino per rapinare due uomini: arrestato
09 Ott 2025 15:12
Notte movimentata nel centro cittadino di Vittoria, dove i Carabinieri delle Stazioni di Vittoria e di Acate hanno arrestato un 17enne di origini tunisine, domiciliato a Nicosia, con l’accusa di rapina aggravata.
L’intervento dei militari è scattato nella notte tra martedì e mercoledì, a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, che segnalava una rissa in una via del centro.
Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato che non si trattava di una semplice lite, bensì di una rapina violenta ai danni di due cittadini originari del Bangladesh.
Secondo quanto ricostruito, il giovane tunisino avrebbe spruzzato spray al peperoncino contro le due vittime, per poi impadronirsi dei loro telefoni cellulari e fuggire a piedi.
Mentre una pattuglia raccoglieva le testimonianze dei presenti, un’altra squadra dell’Arma ha avviato una ricerca nelle vie limitrofe, riuscendo in breve tempo a rintracciare e bloccare il sospettato, riconosciuto da alcuni testimoni.
Il minorenne, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa di Prima Accoglienza di Catania, su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni.
