A settembre cinque incontri amichevoli di precampionato per la Meerkat basket Scicli

Gare di pre-season in vista della stagione 2025-26 che vede la Meerkat basket Scicli giocare in serie C dopo il ripescaggio da parte della Federazione. Si inizia il 2 settembre con la Virtus Ragusa nella gara esterna al PalaMinardi per seguire il 5 con il Cus Catania in terra etnea. Il 13 settembre la Scicli Meerkat incontra in casa la Siracusa basket, il 17 l’Alfa Catania fuori sempre nella cittadina etnea ed il 20 settembre si chiudono le amichevoli con l’incontro l’Azzurra Pozzallo.

Le gare amichevoli arrivano dopo l’avviata fase di preparazione alla corte del coach Micael Magagnoli e del suo assistente Lucio Lonatica. Rinnovata e con giovani elementi (l’età media è di appena 21 anni) la squadra del presidente Paolo Ficili, del direttore sportivo Fabrizio Lonatica e dell’altro dirigente Alfonso Cannata si avvia ad intraprendere un percorso non certo facile ma comunque non impossibile. Il roster della Meerkat 2025/26 è composto da Angelo Ventura, Vincenzo Sammito, Michele Giannone, Vincenzo Manenti, Gioele La Rocca, Lorenzo Lonatica, Mauro Taino, Destiny Derrick, Tiitus Turtineen, Alessandro Joshua Goi, Danilo Vukoslavievic, John Paul Agbara ed Andrea Sorrentino nel ruolo di capitano.

