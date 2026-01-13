L’ASP di Ragusa ha disposto la proroga di 49 incarichi di lavoro autonomo libero-professionali per personale medico, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto “Milleproroghe”, al fine di garantire la continuità assistenziale e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, con particolare attenzione alle attività di emergenza-urgenza. La proroga, valida dal 1° gennaio 2026 al […]
A Scicli presentazione del volume con trenta voci ideato da Saro Di Stefano
13 Gen 2026 12:26
Volume che contiene trenta voci da un’idea di Saro Di Stefano. Diversi gli autori dei lavori che hanno raccolto l’invito del giornalista ragusano, fra essi anche l’ex direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò del quale si conosce la maturata passione per la scrittura. L’appuntamento è per sabato alle 18,30 nella sede di via Aleardi del Movimento culturale Vitaliano Brancati. E rientra nel programma “Conversazioni a Scicli” stilato per festeggiare i 45 anni della sua nascita e della sua attività culturale in città. Il ricavato dell’acquisto del libro andrà in beneficenza a “Raggio di sole onlus”, l’associazione che si occupa dei bambini affetti da spettro autistico.
