A Scicli presentazione del volume con trenta voci ideato da Saro Di Stefano

Volume che contiene trenta voci da un’idea di Saro Di Stefano. Diversi gli autori dei lavori che hanno raccolto l’invito del giornalista ragusano, fra essi anche l’ex direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò del quale si conosce la maturata passione per la scrittura. L’appuntamento è per sabato alle 18,30 nella sede di via Aleardi del Movimento culturale Vitaliano Brancati. E rientra nel programma “Conversazioni a Scicli” stilato per festeggiare i 45 anni della sua nascita e della sua attività culturale in città. Il ricavato dell’acquisto del libro andrà in beneficenza a “Raggio di sole onlus”, l’associazione che si occupa dei bambini affetti da spettro autistico.

