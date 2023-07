A Scicli la presentazione in anteprima del libro “Internatura” di Sasha Vinci e Giovanni Tidona

Scicli, una città barocca incastonata tra le bellezze del territorio siciliano, sarà il palcoscenico di un evento culturale imperdibile. Mercoledì 26 luglio alle ore 21:30, nella suggestiva Piazzetta Aleardi, avrà luogo la presentazione in anteprima nazionale del libro “Internatura” di Giovanni Tidona e Sasha Vinci. Un saggio intrigante pubblicato da Mimesis Edizioni il 24 marzo scorso e supportato dalla prestigiosa galleria AA29 art project.

“Internatura” rappresenta un’indagine profonda sulla natura, ponendo l’accento sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente naturale. Attraverso un approccio interdisciplinare, che fonde filosofia e produzione artistico-estetica, i due autori ci guidano in un viaggio verso la comprensione di temi di estrema attualità. In un’epoca contraddistinta da crescenti crisi ambientali e climatiche, la riflessione sulla nostra relazione con il mondo naturale diventa urgente e imprescindibile.

La presentazione dell’opera sarà moderata da Giulia Tidona, offrendo un’occasione unica per immergersi nel cuore del saggio e approfondire i concetti proposti dagli autori. “Internatura” si pone come un’opportunità di riflessione e conoscenza, non solo per gli appassionati di filosofia e arte ma anche per chiunque desideri esplorare le sfide e le possibilità del rapporto tra l’uomo e la natura.

L’evento sarà occasione di incontro e confronto con due autori di spicco, capaci di fondere saperi diversi per approcciarsi a una tematica cruciale per il nostro presente e futuro. La presentazione si svolgerà in uno scenario suggestivo, nella pittoresca Piazzetta Aleardi, aggiungendo un tocco di magia e poesia alla serata.

A sostegno del dialogo e dell’approfondimento, la Libreria Don Chisciotte Mondadori Bookstore Scicli sarà presente all’evento, consentendo ai partecipanti di ottenere una copia autografata di “Internatura”. Un’occasione imperdibile per portarsi a casa una preziosa opera capace di spalancare nuove prospettive sulla relazione tra uomo e natura.

Giovanni Tidona e Sasha Vinci, attraverso “Internatura”, si propongono di avvicinare il lettore a una visione più consapevole e riflessiva sulla natura e sull’importanza di preservarla. L’arte e la filosofia si incontrano in un abbraccio di idee, aprendo la strada a una maggiore consapevolezza ambientale e sociale.