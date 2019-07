A Scicli cambio di assessori: va via Carpino arriva Fiorilla - Ragusa Oggi

A Scicli cambio di assessori: va via Carpino arriva Fiorilla

Si è dimesso l’assessore Carpino, Ignazio Fiorilla nuovo assessore

Prenderà le deleghe del suo predecessore

L’assessore Lino Carpino ha rassegnato oggi le dimissioni dall’incarico assessoriale per sopraggiunti impegni familiari e professionali.

Carpino ha ringraziato il Sindaco per la fiducia accordatagli e i colleghi di giunta per il lavoro svolto in questi due anni e mezzo di amministrazione.

Il sindaco ha proceduto stamani alla nomina del geometra Ignazio Fiorilla, esponente storico della Sinistra sciclitana, a nuovo assessore comunale. Fiorilla è stato capo di gabinetto del sindaco fino a pochi mesi fa. Conosciuto nel mondo del volontariato e del sociale, oggi esponente di “Città Aperta”, movimento politico che ha sostenuto l’elezione del sindaco Giannone, Fiorilla assumerà le stesse deleghe dell’assessore uscente: Ecologia, Manutenzioni, Protezione Civile, Viabilità, Randagismo.