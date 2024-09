A Santa Croce si lavora per il rifacimento della segnaletica orizzontale

Sono in corso i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in diverse aree di Santa Croce. I lavori, che si svolgono durante le ore notturne, riguardano in particolare il centro cittadino e le zone nei pressi delle scuole, con operai al lavoro in aree come piazza Celestri, via Caucana, via Roma, via Carmine, via Matteotti, via Tolstoi, piazza degli Studi, piazza Unità d’Italia, e nelle vie Di Vittoria, Iozzia e Pirandello.

Particolare attenzione è rivolta alle strisce pedonali e alle aree di sosta, fondamentali per regolamentare il traffico e garantire una circolazione più sicura e fluida, soprattutto nelle zone sensibili come quelle scolastiche. “Investire nella segnaletica significa investire in una città più sicura, ordinata e vivibile”, ha concluso il sindaco, Peppe Dimartino.

