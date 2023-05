A Santa Croce, la prima edizione del concorso “Balconi fioriti”

Abbellire la città, i balconi, i prospetti dei palazzi: colorarla con addobbi unici come solo i fiori sanno essere. E’ questo l’obiettivo della prima edizione del concorso “Balconi fioriti”, indetto dall’Amministrazione comunale della città di Santa Croce.

LO SCOPO DEL CONCORSO

Lo scopo del concorso è quello di promuovere i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro, ma anche per sensibilizzare la mentalità della popolazione alla cultura del verde e al decoro urbano come elemento importante di sviluppo e di promozione del proprio paese. Insomma per stimolare la “cultura del bello” per se stessi e per gli altri. Possono essere ornati con gli allestimenti floreali balconi, finestre e davanzali, terrazzi e scalinate esterne.

IL CONCORSO: COME PARTECIPARE

Il concorso è aperto a tutti i cittadini del Comune di Santa Croce Camerina e l’iscrizione è totalmente gratuita. Una giuria appositamente selezionata, stilerà la classifica che vedrà al primo classificato un premio di 200 euro, al secondo di 100 euro e al terzo di 50 euro.

Gli aspiranti partecipanti, potranno scaricare il modulo di iscrizione on-line sul sito https://www.comune.santa-croce-camerina.rg.it. Il modulo debitamente compilato, potrà essere consegnato, entro e non oltre il 31 maggio 2023, presso il Protocollo Generale del Comune di Santa Croce Camerina, o tramite PEC: protocollo@pec.comune.santa-crocecamerina.rg.it.

foto: repertorio