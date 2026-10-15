A Ragusa una domanda provocatoria per parlare di educazione: “Te le do di santa ragione?”

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Come si educano oggi bambini e ragazzi in una società sempre più complessa? Come si può valorizzare l’unicità di ciascuno senza perdere di vista l’importanza delle relazioni e il rispetto delle differenze? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro “Te le do di ‘santa ragione’? Educare all’unicità, crescere nella pluralità”, organizzato dalla Cooperativa Sociale Filotea per venerdì 16 ottobre 2026, alle 17.30, presso la Sala dei Beni Culturali della Scuola dello Sport di Ragusa.

Un titolo volutamente provocatorio, che diventa il punto di partenza per una riflessione sul significato dell’educazione, sulle difficoltà che attraversano famiglie e istituzioni formative e sulla necessità di costruire relazioni capaci di riconoscere e rispettare le diversità.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto aperto alla cittadinanza, mettendo in dialogo esperienze e sensibilità differenti.

A confrontarsi con il pubblico saranno Gisella Turtula, Pier Paolo Trani, Andrea Tittarelli e Simone Tempia, quattro protagonisti provenienti da ambiti diversi, chiamati a offrire altrettante prospettive sui temi dell’educazione e della crescita.Educazione, cultura, narrazione e arte si intrecceranno nel corso del pomeriggio, offrendo spunti di riflessione sul valore dell’individualità e sull’importanza di imparare a convivere con la pluralità delle esperienze e dei punti di vista.

Ad arricchire l’appuntamento saranno anche le letture affidate a Benedetto Guardiano, che accompagneranno i momenti di dialogo.L’incontro si rivolge a educatori, insegnanti, professionisti, studenti e famiglie, ma anche a chiunque desideri approfondire questioni che riguardano da vicino la vita quotidiana e le relazioni tra generazioni.

L’appuntamento è dunque per venerdì 16 ottobre, alle 17.30, presso la Sala dei Beni Culturali della Scuola dello Sport di Ragusa, per un pomeriggio dedicato al confronto e alla ricerca di nuovi modi di interpretare l’educazione nella società contemporanea.

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