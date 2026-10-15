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Il Natale non si improvvisa: a Vittoria c’è chi prova a scuotere il Comune
15 Ott 2026 10:02
Mancano poco più di due mesi alle feste e si apre la partita del centro storico: via Cavour aspetta idee, iniziative e una programmazione capace di riportare vita e visitatori.
Le feste non si costruiscono dall’oggi al domani e, mentre il calendario scorre verso dicembre, c’è chi prova a sollecitare l’amministrazione comunale affinché si cominci a pensare a come animare il cuore della città.
Il tema è quello di via Cavour e del centro storico, un tempo salotto buono di Vittoria e oggi alle prese con le trasformazioni del commercio e con la necessità di ritrovare attrattività. La domanda, in fondo, è semplice: che cosa si sta immaginando per il prossimo Natale? Luminarie, eventi, iniziative per le famiglie e occasioni per sostenere i commercianti sono ancora tutti tasselli da mettere insieme, ma il momento di parlarne è già arrivato.
A sollevare la questione è il consigliere comunale Giuseppe Scuderi, che invita Palazzo Iacono ad avviare per tempo un confronto con commercianti, associazioni di categoria e realtà del territorio. L’obiettivo è evitare che il programma natalizio prenda forma in ritardo e che le iniziative si riducano a un calendario assemblato all’ultimo momento.
Perché il Natale, soprattutto quando si parla di commercio e vita cittadina, non è soltanto una questione di luci e addobbi. È un’occasione per riportare le persone in centro, invogliare a passeggiare tra le vetrine, creare momenti di incontro e dare una mano alle attività economiche. Ma per riuscirci servono idee, organizzazione e una promozione adeguata.
La vera sfida è far tornare via Cavour un luogo da vivere, non soltanto da attraversare. E le festività potrebbero rappresentare una prima occasione per provarci, a condizione che le iniziative siano pensate come parte di un progetto condiviso e non come appuntamenti isolati.
La questione, naturalmente, va oltre il Natale. Le difficoltà del centro storico non si risolvono in poche settimane e non bastano le luminarie a restituire slancio a una strada che ha segnato la storia commerciale e sociale della città. Tuttavia, le feste possono diventare un banco di prova, un modo per sperimentare idee e verificare la risposta dei cittadini.
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