Vittoria, strappa il portafoglio a una donna e fugge: arrestato dalla Polizia

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Le avrebbe strappato il portafoglio mentre si trovava in strada, nei pressi di una tabaccheria, per poi allontanarsi rapidamente nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La fuga, però, è durata poco: la Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un uomo senza fissa dimora, ritenuto responsabile di furto con strappo ai danni di una donna.

L’episodio si è verificato intorno alle 20. La vittima è stata avvicinata dall’uomo, che le ha sottratto il portafoglio con un gesto repentino, riuscendo inizialmente a dileguarsi.

Scattato l’intervento, gli agenti della volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Vittoria hanno raccolto la testimonianza della donna, che ha fornito una descrizione dettagliata del presunto responsabile.

Sono quindi partite le ricerche nella zona, condotte congiuntamente dagli agenti della volante e dagli investigatori del Commissariato. Poco dopo, la Polizia ha individuato un uomo corrispondente alle caratteristiche indicate dalla vittima.

La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare in suo possesso le carte di credito intestate alla donna. Il portafoglio, contenente i documenti personali della vittima, è stato invece recuperato poco distante dal luogo in cui era avvenuto il furto.

Accompagnato negli uffici del Commissariato per le procedure di identificazione e fotosegnalamento, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo. Su disposizione della Procura della Repubblica competente, è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa.

L’intervento si è concluso con il recupero del portafoglio e il ritrovamento delle carte di credito sottratte alla donna. La vicenda riguarda un arresto: le responsabilità penali dell’indagato dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti.

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