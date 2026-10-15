Premio per l’Istituto comprensivo Elio Vittorini di Scicli. La consegna durante gli Stati Generali dell’istruzione “La Sicilia fa scuola”

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E’ una delle scuole di eccellenza della Sicilia. Ieri, a Palermo presso i “Cantieri Culturali della Zisa” , l’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” ha ricevuto un prestigioso riconoscimento nell’ambito di “La scuola premia la scuola – Premiazione delle eccellenze scolastiche siciliane”.

A consegnare il premio il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, alla presenza del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, del Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, dell’Assessore regionale all’istruzione Mimmo Turano e di altri rappresentanti istituzionali e del mondo della scuola. Riconoscimento che arriva dopo la stagione positiva dello scorso anno scolastico durante la quale sono stati affrontati, in maniera attenta e diretta i temi della legalità.

“Un riconoscimento che assume per noi un significato ancora più profondo alla luce degli straordinari risultati conseguiti nell’anno scolastico 2025/2026, durante il quale la nostra scuola ha conquistato due primi premi nazionali nell’ambito di una progettazione sulla legalità – commenta la direttrice Marisa Cannata – due prestigiosi traguardi raggiunti in luoghi simbolo delle istituzioni della Repubblica quale il Senato della Repubblica e Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Due successi che testimoniano il valore di una scuola capace di educare alla cittadinanza attiva, promuovere il rispetto delle regole, coltivare il senso di responsabilità e formare cittadini consapevoli, liberi e protagonisti del proprio futuro”.

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