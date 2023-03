A Ragusa, una casetta per gli uccelli per la giornata mondiale dell’Autismo

Una casetta per gli uccelli e la facciata del Comune di Ragusa illuminata di blu in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo.

Su richiesta della dottoressa Mariaconcetta Sciveres, presidente dell’Associazione “Raggio di Sole Onlus”, l’Amministrazione comunale ha autorizzato il posizionamento di alcune casette per gli uccelli, realizzate dai ragazzi dell’Associazione durante il laboratorio di falegnameria in occasione della Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Le casette per gli uccelli verranno allocate presso Villa Margherita domenica 2 aprile alle ore 16. Ad effettuare l’operazione saranno i ragazzi dell’associazione coadiuvati dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

IL COMUNE SI ILLUMINA DI BLU



Inoltre, il 2 aprile, sempre su richiesta dell’Associazione Raggio di Sole, la facciata del Comune sarà illuminata di blu, così come i principali monumenti di numerose città del mondo, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla problematica dell’autismo.

La Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’autismo, sancita dalle Nazioni Unite con la risoluzione 62/139 del 18 dicembre 2007, è finalizzata a promuovere la conoscenza dell’autismo e la solidarietà nei confronti dei bambini e delle persone che ne sono affette e che restano spesso invisibili ai più.

Infine, l’associazione ha invitato “le persone più sensibili a mettere all’occhiello un nastro blu e a mettere una lampada blu alla finestra”.