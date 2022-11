La facciata del Comune di Ragusa illuminata di blu per la Giornata Mondiale del Diabete

La sera del 14 novembre, in occasione della ricorrenza della Giornata Mondiale del Diabete, istituita nel 1991 dall’International Diabete Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il prospetto del Comune di Ragusa sarà illuminato di blu.



A disporlo è stato il sindaco Peppe Cassì che ha accolto la richiesta dell’ANCI Sicilia,

e dell’Asp 7 di Ragusa che ha organizzato una serie di iniziative collaterali di sensibilizzazione e informazione su questa patologia che sta diventando una vera e propria epidemia a livello globale.

Sabato 12 novembre, infatti, presso l’auditorium del Centro Commerciale Culturale di via Giacomo Matteotti 61, con inizio alle 10, l’Associazione Italiana per l’Assistenza ai Diabetici, AIAD, ha organizzato un confronto fra i genitori di bambini e ragazzi con diabete di tipo 1, insieme all’equipe di diabetologia pediatrica del Policlinico di Catania e con la dottoressa Rita Garofalo, endocrinologa e psicoterapeuta, avente come tema: “Genitori e diabete: sostenere i nostri ragazzi difronte alla cronicità del tipo 1”.



Le iniziative proseguiranno nella giornata di domenica 13 novembre a Marina di Ragusa in Piazza Duca degli Abruzzi, dalle 9 alle 13, e presso il Centro Commerciale “Le Masserie”, dalle 16 alle 19, dove saranno allestiti dei punti di divulgazione sull’accesso alle cure diabetologiche.

Le iniziative godono del patrocinio del Comune di Ragusa.