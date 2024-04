Festeggiato il 25 aprile a Ragusa con una cerimonia conclusa in piazza San Giovanni. VIDEO

Celebrazione a Ragusa città per il 25 aprile alla presenza delle autorità locali. La giornata è iniziata con una cerimonia in piazza Gramsci, dove, tra il suono delle campane e l’odore di garofani rossi, è stata deposta una solenne corona d’alloro ai piedi della Stele all’Unità d’Italia. Qui, cittadini di tutte le età si sono riuniti per rendere omaggio ai caduti e per rinnovare il proprio impegno verso i valori della Resistenza.

Dopo il commosso momento iniziale, il corteo si è formato, colorando le strade principali di Ragusa con bandiere tricolori e cori di solidarietà. Attraversando il Viale Tenente Lena, la Via Roma e il Corso Vittorio Veneto, il corteo ha trasportato con sé lo spirito della liberazione, guidando i partecipanti verso un luogo di memoria e riflessione.

Arrivati in piazza San Giovanni, un ultimo momento collettivo. Qui, sotto il cielo azzurro di primavera, il Prefetto, il Sindaco e il Questore hanno deposto una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in guerra, mentre una bandiera italiana sventolava fieramente. Foto e video di Salvo Bracchitta

