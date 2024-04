Entra in funzione, dopo 20 anni di attesa, la stazione di sollevamento reflui di Bruca

Sono state esperite le ultime verifiche per la messa in funzione della stazione di sollevamento fognario di contrada Bruca ovest, a vent’anni dalla sua realizzazione. Ciò consentirà finalmente ai residenti della frazione rivierasca di presentare istanza di allaccio alla rete fognaria.

A darne notizia è il sindaco di Scicli Mario Marino.

L’impianto è stato messo in funzione grazie al lavoro dei tecnici della società Iblea Acque, coordinati dagli ingegneri Franco Poidomani e Renato Savarese, e all’Ufficio Tecnico del Comune di Scicli, ai geometri Sebastiano Vasile e Angelo Torilla e all’assessore Enzo Giannone.

La messa in funzione dell’impianto consentirà la possibilità di allaccio delle abitazioni di alcune vie del lido Bruca, tra cui via Madame Curie e via Montessori.

“Ringrazio il Comitato Bruca ed il consigliere comunale Salvatore Causarano, che hanno avuto la funzione di pungolo per l’amministrazione in questi anni”, ha dichiarato il sindaco Marino.

A breve sarà possibile fare istanza all’Iblea Acque di allaccio alla rete fognaria e al Comune per i lavori di attraversamento stradale.



