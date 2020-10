A Ragusa, Modica e Scicli una raccolta di alimentari organizzata dai Lions - Ragusa Oggi

A Ragusa, Modica e Scicli una raccolta di alimentari organizzata dai Lions

Condividere il cibo è un atto di amore, è il tema di una raccolta di alimentari organizzata dai Lions a Ragusa, Modica e Scicli.

A Ragusa i Lions Club Ragusa Host ed il Lions Club Ragusa Monti Iblei saranno presenti nei supermercati Despar di via Lombardia e Conad Sallemi di via Malfitano; a Modica il locale Lions Club ha organizzato una postazione presso il supermercato Conad Treppiedi.

A Scicli il Lions Club Scicli Plaga Iblea ha strutturato la raccolta su sette punti vendita: quattro supermercati Crai (Arizza, viale I° Maggio, via Trieste e via Noce) e tre supermercati Conad (contrada Spinello, via Tagliamento e viale I° maggio).

I cittadini sono invitati a donare alimentari di prima necessità, prodotti per l’infanzia e l’igiene personale e della casa. L’iniziativa dei Lions Clubs Ragusa Host, Ragusa Monti Iblei, Modica e Scicli Plaga Iblea rientra nel service “aggiungi un posto a tavola” ideato dal Governatore del distretto Lions 108 Yb Sicilia Mariella Sciammetta per la solidarietà verso le famiglie più fragili del territorio.