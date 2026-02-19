L’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica conferma anche nel 2025 livelli di attività elevati e un rafforzamento degli indicatori di qualità e sicurezza clinica. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, il reparto ha eseguito 2.682 interventi su 2.657 pazienti, confermando la piena operatività della struttura e […]
A Ragusa il musical “Forza Venite Gente”: ecco come ottenere i biglietti più convenienti
19 Feb 2026 08:45
Il Teatro Duemila di Ragusa si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale. Stasera, 19 febbraio alle ore 21:00, le luci si accenderanno su “Forza Venite Gente”, il celebre musical che da decenni continua a incantare il pubblico italiano raccontando la vita di San Francesco d’Assisi.
Lo spettacolo: tra fedeltà e innovazione
La versione proposta dalla SONI Produzioni Srl non è un semplice revival, ma una profonda evoluzione del classico originale. Se da un lato lo spettacolo resta rigorosamente fedele alla trama, allo sviluppo drammaturgico e alle indimenticabili partiture musicali, dall’altro si presenta con un allestimento rinnovato sotto il profilo tecnologico e qualitativo.
L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva che unisca la spiritualità francescana a una messa in scena dinamica e moderna.
I due volti della narrazione
“Forza Venite Gente” si sviluppa su due piani di lettura paralleli che permettono allo spettatore di connettersi profondamente con la storia:
- La verità storica: La rappresentazione documentata della vita di San Francesco, Patrono d’Italia, immerso nel contesto della sua Assisi.
- Il rapporto padre-figlio: Un tema universale e senza tempo. Lo spettacolo esplora le tensioni, le aspettative divergenti e i valori distanti che spesso caratterizzano il legame tra genitori e figli, rendendo il racconto attuale per ogni generazione.
Dettagli dell’evento
Lo spettacolo è aperto a un pubblico di tutte le età, confermandosi come un momento di aggregazione e riflessione per l’intera comunità.
