A Ragusa eventi senza autorizzazioni: la Polizia diffida due bar che organizzavano serate e dj set

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nel capoluogo ibleo nell’ambito delle attività di vigilanza sugli esercizi pubblici. Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione PASI della Questura di Ragusa hanno effettuato una serie di verifiche in alcuni locali della città, con particolare attenzione all’organizzazione di eventi e serate danzanti.

Al termine degli accertamenti, due bar sono stati diffidati perché avrebbero organizzato una serata con dj set in assenza delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa in materia di pubblici spettacoli e intrattenimento. Secondo quanto emerso, gli eventi si sarebbero svolti senza il necessario iter autorizzativo, obbligatorio quando si organizzano iniziative aperte al pubblico con musica e intrattenimento.

Per questo motivo, i titolari dei due esercizi sono stati formalmente diffidati dall’organizzare ulteriori eventi senza aver prima ottenuto le autorizzazioni richieste dagli uffici competenti.

L’attività rientra in un più ampio piano di controlli avviato dalla Questura di Ragusa, finalizzato a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini. La normativa sui pubblici spettacoli, infatti, non rappresenta un semplice adempimento burocratico, ma prevede verifiche fondamentali in materia di capienza, sicurezza degli impianti, vie di fuga, emissioni sonore e tutela dell’incolumità pubblica.

La stretta sui controlli continuerà anche nelle prossime settimane, soprattutto nei fine settimana e nei periodi di maggiore affluenza. L’obiettivo è assicurare che gli eventi di intrattenimento si svolgano nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, a tutela sia degli avventori sia degli stessi organizzatori.

Un richiamo importante, dunque, per tutti i gestori di locali: programmare serate e iniziative è possibile, ma solo seguendo le procedure previste dalla legge, nell’interesse della sicurezza collettiva.

