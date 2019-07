A Ragusa è nata l'ANMAR, l'Associazione Nazionale Malati Reumatici - Ragusa Oggi

A Ragusa è nata l’ANMAR, l’Associazione Nazionale Malati Reumatici

E’ nata anche a Ragusa l’ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici, estesa su tutto il territorio Nazionale, in quasi tutte le regioni, in Sicilia con ASIMAR – Associazione Siciliana Malati Reumatici, per avere la possibilità di un valido e vigoroso supporto per la Tutela del Paziente Reumatico a 360° e per conoscere meglio le malattie reumatiche.

L’Associazione ricopre un ruolo importantissimo sul territorio Nazionale, Regionale e soprattutto Provinciale. In Sicilia, le Sezioni Provinciali sono sei: ANMAR Trapani, ANMAR Agrigento, ANMAR Catania, ANMAR Palermo, ANMAR Messina e ANMAR Ragusa.

Il 10 Marzo 2019, si costituisce ANMAR Ragusa, presente sul territorio a sostegno e tutela del malato reumatico: terapie, legislature, normative, ambulatori, specialisti, diritti e doveri di ogni malato, tutto ciò che ruota intorno a noi malati e alle nostre esigenze, qui a Ragusa e provincia.

Vi è una partecipazione ATTIVA con MMG, specialisti, assessorato e varie cariche a cui rivolgersi e fare affidamento per eventuali discussioni e confronti in merito.

L’Associazione è sempre a contatto con l’ASP 7 di Ragusa e l’Ambulatorio di Reumatologia di Scicli, inserito nella Rete Reumatologica Siciliana, con la presenza del Coordinatore Provinciale di Reumatologia – il Reumatologo Dottore Mario Bentivegna e i Reumatologi Giuseppe Galfo e Sebastiano Tropea.

Nel Marzo del 2018, il Presidente Maria Lucia Volante, nonché fondatrice dell’Associazione ragusana, incontra il Presidente Regionale ASIMAR – Teresa Perinetto, in occasione della Settimana Reumatologica, svoltasi proprio qui a Ragusa dal 10 al 17 Marzo 2018.

Inizia così, un anno di lavoro per costruire le giuste fondamenta per creare l’Associazione.

Operativi da un anno, effettivi sulla carta da Marzo 2019.

L’Associazione nasce, in primis, da un’esigenza personale, in quanto il Presidente stesso è una malata reumatica, affetta da ARTROPATIA PSORIASICA e TIROIDITE AUTOIMMUNE.

In associazione sono presenti diverse situazioni, un mix di patologie reumatiche: Artrite Reumatoide, Spondilite Anchilosante, Osteoporosi, Artriti Reattive, Connettiviti, Fibromialgia, Artrosi, ecc…

E in questo anno di lavori, molte sono state le richieste da parte dei pazienti, molti dei quali adesso iscritti in sezione. Quasi giornalmente, riceviamo chiamate e messaggi dai diversi comuni della provincia. Alcune extra-provinciali arrivano da comuni dove magari non vi è per il momento la presenza di una Sezione Provinciale ( vedi Caltanissetta, Siracusa ed Enna).

In questi ultimi l’ANMAR è stata presente ad alcuni eventi importanti, in merito alle malattie reumatiche, un esempio, l’incontro presso il Centro Anziani di Piazza Vann’Antò a Ragusa, dal titolo “Malattie Reumatologiche, NO Grazie!”, il 17 Aprile 2019, organizzato dalla SIR (Società Italiana di Reumatologia), su artrosi – artrite e osteoporosi, un momento dedicato agli over 65, presenti il Coordinatore Provinciale della Rete Reumatologica dell’Asp 7 di Ragusa, nonché referente medico dell’Associazione ANMAR Ragusa, il Reumatologo Dottore Mario Bentivegna e i Reumatologi Giuseppe Galfo e Sebastiano Tropea, e la nostra Associazione.

Il 17 e 18 Maggio 2019 – Reumadays in Piazza Stesicoro a Catania. Due giornate dedicate all’informazione, alla prevenzione, al confronto medico-paziente e agli screening (gratuiti), grazie alla presenza sinergica di Medici e Associazioni Pazienti. Evento che ha riscontrato un forte successo di affluenza e interesse da parte dei cittadini.

Il 23 Maggio scorso, incontro privato presso il Comune di Ragusa con l’Assessore ai Servizi Sociali – Politiche della Famiglia – Sanità, Luigi Rabito. Presenti il Dottore Mario Bentivegna e il Presidente Maria Lucia Volante.

In programma, incontro con le altre realtà comunali e molti altri eventi e partecipazioni, tra i quali, l’incontro con il Direttore dell’ASP 7 di RG, divulgazione/informazione e sensibilizzazione con distribuzione di materiale informativo ANMAR presso gli ambulatori ( nella mattinata di giorno 5 Luglio, saremo presenti presso l’Amb. di Reumatologia dell’Ospedale Busacca di Scicli) e ASL della provincia e altri eventi regionali e/o nazionali.