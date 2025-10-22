A Ragusa arrivano le “Ragazze in tandem”: il Soroptimist e il Panathlon promuovono sport, inclusione e parità di genere

Un viaggio lungo oltre 1.200 chilometri, una sfida che attraversa tutta la Sicilia, una storia di amicizia, coraggio e inclusione. Giovedì 23 ottobre alle ore 18, in piazza San Giovanni a Ragusa, farà tappa il progetto “Ragazze in tandem”, il tour ciclistico che vede protagoniste Giusy Parisi, sportiva non vedente, e Chiara Ozino, compagna di viaggio e co-fondatrice dell’associazione che dà nome all’iniziativa.

L’arrivo a Ragusa avverrà nell’ambito dell’evento “Donne e Sport – La lunga strada verso la parità”, promosso dal Soroptimist International Club di Ragusa e dal Panathlon Club Ragusa, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nello sport e sostenere una cultura dell’inclusione.

Dopo aver compiuto il giro d’Italia, quest’anno Giusy e Chiara hanno deciso di compiere il periplo della Sicilia in tandem, in senso antiorario da Palermo a Palermo, attraversando i centri principali e quelli più piccoli lungo le coste dell’isola. Un itinerario di circa 1.200 km da completare in quattro settimane, tutto in puro stile cicloturistico, senza auto di supporto, con le sole borse agganciate alla bici e una grande determinazione.

Ogni tappa diventa un momento di incontro e sensibilizzazione, un modo per dimostrare che “volere è potere” e che lo sport può davvero abbattere barriere fisiche, culturali e sociali.

Nei giorni scorsi, le “Ragazze in tandem” sono state accolte ad Agrigento dal Soroptimist Club locale e dall’associazione Moto Therapy, con una tappa speciale alla Valle dei Templi, grazie anche alla disponibilità del direttore dell’Ente Parco Archeologico, Roberto Sciarratta, e al presidente dell’associazione Moto Therapy.

Il viaggio di Giusy e Chiara è un messaggio di fiducia, forza e inclusione che attraversa l’isola e unisce le persone portando ovunque il valore dell’uguaglianza e della solidarietà.

© Riproduzione riservata