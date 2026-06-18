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A Marina di Ragusa torna la Festa della Scaccia Ragusana
18 Giu 2026 15:29
Il cuore dell’estate iblea si accende con i profumi della tradizione. Il 27 e 28 giugno 2026 Marina di Ragusa ospiterà per la prima volta la terza edizione della Festa della Scaccia Rausana, uno degli eventi più attesi del calendario enogastronomico siciliano, dedicato a uno dei simboli più autentici della cucina locale.
A partire dalle ore 18:00, Piazza Duca degli Abruzzi, Piazza Torre e il Lungomare Andrea Doria si trasformeranno in un grande villaggio del gusto, tra degustazioni, laboratori, incontri e spettacoli che celebrano la regina della tavola iblea: la scaccia “co’ pummaroru e cosacavaddu Ibleo”.
Un appuntamento che unisce identità, turismo e valorizzazione delle eccellenze locali, inserendosi in una stagione di eventi che sta rendendo Ragusa sempre più attrattiva sul piano culturale e turistico.
«Ragusa si conferma capace di accendersi e rinnovarsi ogni fine settimana con un nuovo evento», sottolinea il sindaco Peppe Cassì. «Dopo San Giorgio, Barocco e NeoBarocco, A Tutto Volume e la Festa della Musica, questo nuovo appuntamento dimostra la vitalità di un territorio che ogni weekend è vivo e pulsante. Questa volta il focus è sull’enogastronomia, pilastro della nostra offerta culturale e turistica».
Protagonista assoluta sarà la Scaccia Rausana, preparata e raccontata dai panificatori del territorio, che ne custodiscono tecniche e segreti tramandati da generazioni. L’evento non sarà solo una celebrazione del gusto, ma anche un percorso culturale tra storia, tradizione e innovazione.
«Il cuore della manifestazione», spiega l’assessora allo Sviluppo Economico Catia Pasta, «è la valorizzazione dei nostri prodotti e del saper fare artigianale che rende uniche le nostre produzioni. Dopo il successo di “Formaggi in Festa”, anche questo appuntamento diventa una vetrina d’eccellenza per le imprese locali e per la nostra identità gastronomica».
Il programma prevede due giornate intense, tra stand dei panifici, dimostrazioni dal vivo, laboratori per bambini con “Piccoli Maestri della Scaccia” e incontri divulgativi curati da esperti del settore. Spazio anche all’inclusione alimentare con lo stand AIC dedicato ai prodotti gluten-free.
Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento serale: dai concerti “Scaccia Diavoli” al tributo agli 883, fino al live “A90 – Best of Anni 70/80/90”, che trasformerà il lungomare in un grande palco a cielo aperto tra musica, convivialità e sapori.
La manifestazione è sostenuta da un finanziamento della Regione Siciliana pari a 16.000 euro, nell’ambito dell’avviso “Sicilia che piace – Enti locali 2026”, e da un cofinanziamento comunale di 4.000 euro. Un investimento che conferma la volontà di puntare sulle eccellenze enogastronomiche come leva di sviluppo turistico ed economico.0
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