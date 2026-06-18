Fabio Troiano protagonista a “L’ingegnere di Babele”: in scena “Il Dio bambino” di Gaber e Luporini

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Il festival “L’ingegnere di Babele” torna a interrogare il presente attraverso i linguaggi del teatro e della parola. Domenica 21 giugno alle ore 21, il Loggiato della Fondazione Gesualdo Bufalino, in piazza delle Erbe a Comiso, ospiterà il nuovo appuntamento della sesta edizione della rassegna culturale che omaggia l’opera e il pensiero dello scrittore comisano.

Protagonista della serata sarà l’attore Fabio Troiano, interprete capace di muoversi con naturalezza tra registro comico e dimensione intimista, chiamato a dare corpo e voce al monologo “Il Dio bambino”, scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini e diretto da Giorgio Gallione.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, si inserisce nel percorso di riscoperta e valorizzazione dell’opera gaberiana, proponendo un testo che, a distanza di trent’anni, conserva intatta la sua forza interrogativa e la sua capacità di parlare allo spettatore contemporaneo.

Ambientato in uno spazio simbolico e decadente, un locale in disfacimento tra bottiglie semivuote e resti di festa, “Il Dio bambino” costruisce una riflessione profonda sulla condizione umana, oscillando tra ironia e disincanto, tra desiderio di paternità e difficoltà dell’età adulta. Un universo teatrale sospeso, in cui il degrado esteriore diventa specchio di un disagio interiore più ampio e universale.

A scandire il monologo saranno anche frammenti delle canzoni di Giorgio Gaber, che si inseriscono come contrappunto emotivo e drammaturgico, accompagnando lo spettatore in un percorso interpretativo aperto e mai univoco. La regia di Giorgio Gallione valorizza la densità del testo e la sua attualità, restituendo tutta la complessità di una scrittura che continua a interrogare coscienza e società.

Per Fabio Troiano si tratta di una prova attoriale intensa, un attraversamento scenico che mette al centro la fragilità umana e la forza del dubbio, elementi cardine della poetica gaberiana.

Intanto cresce l’attesa anche per il concerto di Giovanni Caccamo, in programma venerdì 19 giugno alle ore 21 sempre al Loggiato di piazza delle Erbe. L’artista sarà accompagnato dalla Sicily Orchestra diretta dal maestro Luigi Sferrazza per la tappa del tour “L’alba dentro l’imbrunire”.

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