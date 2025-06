A Pozzallo una veglia di preghiera in memoria delle vittime in mare

Città di frontiera, città dalla grande tradizione marittima, città della solidarietà e dell’accoglienza. Accoglienza di persone in vita e di persone già passate ad altra vita. Venerdì, alle 20.30, nell’anfiteatro Pietre Nere a Pozzallo è in programma una Veglia penitenziale voluta dalla Diocesi di Noto.

Particolarmente sentito, nella chiesa netina, il richiamo dei fratelli che non sono riusciti ad approdare nella terra ferma dopo lunghe, estenuanti e tragiche traversate nel Mediterraneo divenuto un cimitero in mare aperto, ed è altrettanto sentito il richiamo di coloro che hanno trovato come ultima ed estrema dimora fisica il cimitero della cittadina marinara come accaduto in altri cimiteri della provincia iblea, in particolare quello di Scicli che ha dato ampia disponibilità ad accogliere i migranti privi di vita morti durante le traversate e poi tragicamente morti. Venerdì si prega per tutte queste persone in uno spirito di mesto dolore e di grande solidarietà in una terra, quella iblea, definita terra di accoglienza.

