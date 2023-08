A Pozzallo, rimpatriata della Quinta C dell’ITC Ragioneria di Modica

Rimpatriata a Pozzallo per i componenti della Quinta C dell’ITC – Ragioneria di Modica, che hanno conseguito la maturità nell’anno scolastico 1969/1970. La rimpatriata organizzata in un noto ristorante di Pozzallo è Stata un’occasione speciale per riunirsi e ricordare insieme quei momenti di gioia e di amicizia vissuti durante il periodo scolastico.

I PARTECIPANTI

Oltre agli ex alunni, ha partecipato alla serata anche la professoressa Teresa Azzaro. hanno risposto “presente” in quindici: Nino Amore, Alberto Azzarelli, Nicola Azzarelli, Pippo Bonomo, Enzo Cavallo, Giorgio Cicciarella, Salvatore Civello, Tury DiRosa, Carmelo Donzella, Saro Gugliotta, Giorgio Mallia, Nisi Moltisanti, Angelo Petriglieri, Franco Randone e Carmelo Trovato.

Il fatto che la serata sia stata vissuta con il sorriso sul volto e sia stata caratterizzata da una piacevole e pacata atmosfera, mentre si rivivevano i ricordi di un passato ormai lontano ma significativo, ha reso l’incontro ancora più speciale. I momenti dedicati al ricordo dei compagni non più in vita, con tutta probabilità, hanno portato a emozioni profonde e hanno creato un senso di unità tra i presenti.