A Pozzallo hot spot pieno. Prima dello sbarco la visita istituzionale di Nino Minardo a Capitaneria e Guardia di Finanza

Sono 403 al momento, i migranti ospiti dell’hot spot di Pozzallo; un nucleo famigliare (mamma, papa e un bambino, altre 8 donne, 76 minori non accompagnati e 317 uomini. Altri 175 minori non accompagnati sono invece ospiti della struttura di contrada Cifali tra i territori di Ragusa e Comiso, innattesa di un posto idonea ad ospitarli. A comporre il numero di persone accolte all’hot spot di Pozzallo sono compresi i 90 migranti arrivati alle 14,30 da Lampedusa nell’ambito di un piano trasferimenti per alleggerire l’hot spor dell’isola delle Pelagie che ne conta 3000.

Giovanna Dibenedetto, media officer di Save the children Italia, racconta che tra i 3000 di Lampedusa, almeno 300 sono minori soli; “Ad alcuni dei bambini piccoli, rimasti a piedi nudi, i genitori hanno creato scarpe di fortuna con i teli termici” racconta la Dibenedetto. Tornando agli arrivi a Pozzallo, i 90 arrivati bel pomeriggio, sono stati trasferiti a bordo del pattugliatore Cinus della Guardia di Finanza. Le nazionalità dichiarate: 6 da Guinea, 1 da Guinea Bissau, 22 da Costa d’Avorio (tra cui 7 donne), 19 dal Mali, 5 Burchina Faso, 2 da Sud Sudan; 6 da Camerun, (tra cui 1 donna), 1 da Congo, 1 da Yemen e 27 dalla Tunisia.

NINO MINARDO IN VISITA ISTITUZIONALE

Tra la serata di oggi e la mattinata di domani, 90 persone dovrebbero essere destinate ad altri luoghi di accoglienza. Intanto, mentre si stava preparando lo sbarco, il presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati, Nino Minardo ha fatto visita alla Capitaneria di Porto e alla sede della Squadriglia navale delle Fiamme Gialle. “Sono qui per manifestare la mia profonda gratitudine alle donne e agli uomini della Capitaneria di Porto e della Squadriglia navale della Guardia di Finanza di Pozzallo per l’instancabile servizio svolto a tutela del nostro mare che è fonte di vita per i siciliani e per tutti coloro che lo solcano per lavoro o con la speranza di un futuro migliore”.

Con Minardo, l’ammiraglio ispettore Giancarlo Russo, direttore marittimo della Sicilia orientale, l’assistente ammiraglio Ridolfo, il comandante della capitaneria di porto di Pozzallo, Milione, il comandante Colombo. Il presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati, ha poi incontrato il generale di divisione Cosimo Di Gesù, Comandante regionale della Guardia di Finanza, accompagnato dal colonnello Boccia del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, dal colonnello Mela Comandante della Guardia di Finanza della provincia di Ragusa e dal maggiore Caltagirone.