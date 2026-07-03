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A Pozzallo 19enne denunciato dalla Polizia: in auto una pistola a salve modificata
03 Lug 2026 12:15
La Polizia di Stato di Modica ha denunciato in stato di libertà un giovane di 19 anni per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, al termine di un intervento effettuato nel territorio di Pozzallo.
L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica nell’ambito delle attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati.
Il controllo e la perquisizione del veicolo
L’intervento è scaturito a seguito di un’attività operativa svolta dagli agenti, durante la quale il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale. Le verifiche sono state successivamente estese al veicolo in suo uso.
Proprio all’interno dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto un oggetto che ha immediatamente attirato l’attenzione degli operatori.
Sequestrata una pistola a salve senza tappo rosso
Nel corso degli accertamenti è stata infatti rinvenuta e sequestrata una pistola a salve priva del tappo rosso identificativo, al cui interno era presente anche una cartuccia.
L’arma è stata immediatamente posta sotto sequestro per consentire le verifiche tecniche e gli approfondimenti investigativi del caso.
Denuncia all’autorità giudiziaria
Al termine delle operazioni di controllo e identificazione, il 19enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.
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