A Pedalino si realizza un nuovo asilo nido: consegnati i lavori

Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la realizzazione di un asilo nido presso la scuola materna Santa Maria Goretti a Pedalino, accompagnati dalla ristrutturazione completa dell’edificio esistente. L’intervento, che rientra nel piano triennale delle opere pubbliche approvato in consiglio comunale, fa parte del piano annuale 2025.

Con un importo totale di circa 400.000 euro, inseriti all’interno degli 80 milioni di investimenti previsti per Comiso e Pedalino, abbiamo avviato i lavori il 19 febbraio. Oltre alla creazione di una nuova sezione per venti bambini nell’asilo nido, sono stati programmati interventi strutturali di ampio respiro, che includono l’efficientamento energetico, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e l’adeguamento dell’edificio alle normative vigenti.

Tra le opere previste spiccano la sostituzione e posa di rivestimenti interni, l’installazione di pavimentazioni antiscivolo per gli spazi esterni e l’impiego di materiali conformi alle più moderne normative di edilizia scolastica.

