A Modica strisce blu e rifiuti al centro del tavolo tecnico: confronto acceso con cittadini e associazioni

Si riaccende il confronto pubblico a Modica sui temi più sentiti dalla cittadinanza: gestione delle strisce blu, raccolta dei rifiuti e servizi urbani. Nella giornata dell’11 maggio 2026 si è svolta una nuova riunione del tavolo tecnico convocato per affrontare le criticità emerse negli ultimi mesi e definire le linee guida dei prossimi interventi dell’amministrazione comunale.

L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini, in un confronto che si preannuncia destinato a proseguire anche nelle prossime settimane.

Nuovo piano rifiuti: isole ecologiche digitali e centro storico

Ampio spazio è stato dedicato al nuovo piano industriale per la raccolta dei rifiuti, con l’amministrazione che ha illustrato lo stato dell’iter per la nuova gara d’appalto e le tempistiche previste.

Tra le principali novità annunciate figurano l’introduzione di isole ecologiche digitalizzate e una rimodulazione del servizio nel centro storico cittadino, elementi che saranno inseriti nel nuovo bando.

L’obiettivo dichiarato è migliorare l’efficienza del sistema di raccolta e adeguare il servizio alle esigenze del territorio urbano.

Strisce blu, cittadini chiedono tariffe più basse

Particolarmente acceso il dibattito sulle strisce blu, tema che continua a generare polemiche e richieste di modifica da parte di residenti, lavoratori e commercianti.

Durante il tavolo tecnico sono emerse diverse criticità operative legate alla gestione dei parcheggi a pagamento, ma anche numerose proposte avanzate da cittadini e associazioni.

Tra le richieste principali figurano agevolazioni per residenti, studenti e lavoratori, la revisione delle fasce orarie e una riduzione delle tariffe.

Il confronto continua: nuovo incontro il 18 maggio

L’amministrazione comunale ha confermato la volontà di mantenere aperto il dialogo con tutte le parti coinvolte.

Il prossimo appuntamento del tavolo tecnico è già stato fissato per lunedì 18 maggio alle ore 18:30. Al centro del confronto ci saranno ancora le strisce blu e il censimento degli immobili comunali.

Minardo: “Il tavolo tecnico va formalizzato”

Nel corso dell’incontro è stata inoltre sottolineata la necessità di formalizzare ufficialmente il tavolo tecnico attraverso una delibera di giunta.

Una posizione condivisa anche dalla presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, che ha chiesto che l’istituzione dell’organismo venga definita nel più breve tempo possibile.

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