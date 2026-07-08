A Modica il parco giochi dimenticato: degrado, rifiuti ed erba alta nel giardinetto del quartiere Dente

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Dove dovrebbero risuonare le risate dei bambini, oggi dominano rifiuti, erba alta e incuria. È l’immagine che arriva dal giardinetto del quartiere Dente di Modica, l’unica area verde della zona destinata a famiglie e più piccoli, ma che da tempo versa in condizioni di evidente degrado.

Le altalene e i giochi per bambini sono circondati dalla vegetazione incolta, mentre i rifiuti abbandonati contribuiscono a restituire un quadro di abbandono che, secondo i residenti, si trascina ormai da settimane. Una situazione che alimenta il malcontento nel quartiere e riaccende il dibattito sulla manutenzione degli spazi pubblici.

Un’area che dovrebbe essere un punto di aggregazione

Il giardinetto rappresenta uno dei pochi luoghi di socialità del quartiere Dente. Proprio per questo il suo stato di conservazione preoccupa le famiglie, che chiedono interventi rapidi per restituire decoro e sicurezza a uno spazio pensato per i bambini.

La mancata manutenzione, infatti, non riguarda soltanto l’aspetto estetico. L’erba alta limita la fruibilità dell’area e può favorire la presenza di insetti e altri potenziali rischi, mentre i rifiuti disseminati all’interno del parco giochi compromettono le condizioni igieniche e la sicurezza dei frequentatori.

Residenti chiedono interventi immediati

Tra le richieste avanzate emerge la necessità di procedere con urgenza alla pulizia dell’area, alla scerbatura della vegetazione, alla rimozione dei rifiuti e alla verifica dello stato delle attrezzature ludiche.

L’obiettivo è restituire al quartiere uno spazio decoroso e sicuro, evitando che il degrado continui a trasformare un luogo destinato ai bambini in un’area sempre meno frequentata dalle famiglie.

La questione riporta inoltre l’attenzione sulla manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino, tema che in diversi quartieri di Modica continua a essere oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini.

L’affondo del Movimento 5 Stelle: “Il dissesto non può giustificare l’abbandono”

A denunciare pubblicamente la situazione è stato il Movimento 5 Stelle di Modica, che punta il dito contro i ritardi negli interventi di manutenzione dell’area.

«Questo è il prezzo amaro che una città è costretta a pagare dopo un dissesto finanziario causato da anni di gestioni allegre», afferma Piero Bellaera, coordinatore del Movimento 5 Stelle di Modica. «Ma il prezzo più alto non lo paga chi ha firmato quei bilanci: lo pagano ogni giorno i cittadini, i residenti del quartiere Dente che si sentono dimenticati dall’amministrazione comunale e soprattutto i bambini, ai quali viene negato il diritto di giocare in un’area sicura e dignitosa».

Il gruppo esprime inoltre preoccupazione per i ritardi nella scerbatura e nella bonifica dell’area, ritenendo che il degrado possa trasformarsi anche in un problema di sicurezza pubblica.

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