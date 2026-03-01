A Modica apre l’unica sede siciliana di “Scuola Italiana Pizzaioli”: formazione d’eccellenza e degustazione inaugurale

MODICA – Sarà Modica ad accogliere l’unica sede in Sicilia della Scuola Italiana Pizzaioli, realtà riconosciuta a livello internazionale per la formazione di maestri pizzaioli. Un traguardo importante per il territorio ibleo, che si arricchisce di un presidio di alta formazione professionale nel settore della ristorazione.

La nuova sede sarà ospitata nei locali dei laboratori di formazione di Nigro Catering, in via Sorda–Sampieri 137, e punta a diventare un punto di riferimento sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della pizzeria, sia per i professionisti che intendono aggiornare e ampliare il proprio bagaglio tecnico e imprenditoriale.

Inaugurazione lunedì 2 marzo alle 15

Il taglio del nastro è in programma per lunedì 2 marzo alle ore 15. L’evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, la presentazione dell’offerta formativa e dei referenti per la Sicilia.

A seguire, una degustazione di pizze realizzate dai master istruttori della scuola: un momento pensato per offrire una prova concreta della qualità, della tecnica e dell’attenzione alle materie prime che caratterizzano l’approccio didattico dell’istituto.

Una scuola nata nel 1988, oggi leader nel settore

Fondata nel 1988, la Scuola Italiana Pizzaioli nasce con l’obiettivo di insegnare il mestiere del pizzaiolo coniugando un approccio didattico scientifico – attento alle metodologie più moderne – con la passione autentica del “mettere le mani in pasta”.

Nel corso degli anni si è affermata come scuola leader nella formazione professionale del settore, diventando partner di riferimento per la realizzazione di corsi mirati a formare i pizzaioli del futuro, con programmi che spaziano dalle basi dell’impasto fino alla gestione dell’attività.

Un network internazionale, ora anche in Sicilia

La scuola conta oggi 44 sedi in Italia – tra Campania, Lazio, Puglia, Piemonte, Toscana, Veneto, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna – e numerose presenze all’estero, in Paesi come Brasile, Perù, Messico, Stati Uniti, Portogallo, Spagna, Francia, Polonia, Croazia, Bulgaria, Bosnia, Grecia, Cina e Australia.

Un network internazionale che testimonia la solidità e l’autorevolezza del progetto formativo e che da oggi sarà a portata di mano anche dei siciliani. Con l’apertura della sede di Modica, la Sicilia entra ufficialmente nella mappa dell’eccellenza italiana della pizza, offrendo nuove opportunità di crescita professionale e occupazionale in un settore simbolo del Made in Italy nel mondo.

