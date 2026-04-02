A Marina di Modica è allarme gatti avvelenati: “Almeno dieci casi registrati in pochi giorni”

Cresce la preoccupazione a Marina di Modica per una serie di episodi che stanno allarmando residenti e amanti degli animali. Negli ultimi giorni, infatti, sarebbero stati ritrovati almeno dieci gatti morti, verosimilmente a causa di avvelenamento.

A lanciare l’allarme è stata una cittadina attraverso un post pubblicato nel gruppo social “Sei di Marina di Modica se”, dove ha voluto richiamare l’attenzione su quanto accaduto. “Vorrei gentilmente porre il punto su una questione – scrive –. In questi ultimi cinque giorni sono stati trovati avvelenati almeno dieci gatti”, segnalando come la causa possa essere riconducibile a esche topicide sparse in modo irresponsabile o, peggio, a bocconi avvelenati lasciati deliberatamente.

Secondo quanto riportato, i ritrovamenti si sarebbero concentrati in due aree ben precise: la zona del primo ingresso della località balneare e quella del laghetto. Un dettaglio che fa temere una diffusione mirata delle sostanze tossiche.

La situazione non riguarda soltanto gli animali randagi o domestici, ma apre scenari ben più preoccupanti. La presenza di esche velenose in aree frequentate rappresenta infatti un serio pericolo anche per cani portati a passeggio e, soprattutto, per i bambini che giocano all’aria aperta.

Nel post, la cittadina invita alla massima prudenza: tenere i gatti in casa, prestare attenzione durante le passeggiate con i cani e, soprattutto, non sottovalutare eventuali comportamenti sospetti. “Se avete un minimo di coscienza – si legge – smettetela, perché prima o poi si verrà a sapere chi compie queste idiozie”.

Un appello che è anche un invito alla responsabilità collettiva: segnalare alle autorità qualsiasi elemento utile per fermare una pratica tanto crudele quanto pericolosa.

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