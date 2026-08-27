A Losanna per il Grand Slam 2026 di judo che si tiene in Svizzera. Nuovo impegno per Vincenzo Pelligra

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Arrivo e partenza. Arrivo con in saccoccia quel quinto posto ottenuto al Grand Prix di Lina in Perù appena pochi giorni fa e partenza per la Svizzera dove il giovane Vincenzo Pelligra parteciperà a partire da domani al Losanna Grand Slam 2026 nella categoria – 81 kg. Una strada atletica fatta di impegni fra allenamenti e gare che prepara l’atleta delle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria ad un futuro roseo nei prossimi appuntamenti europei e mondiali. Sul tatami di Losanna Vincenzo Pelligra, nelle gare in programma dal 28 al 30 agosto, uomo di punta della Koizumi Ecodep Scicli cercherà di conquistare una medaglia, medaglia che è alla sua portata viste capacità e preparazione che saprà esprimere nelle gare di carattere internazionale. Vincenzo Pelligra a Losanna sarà accompagnato dal Maestro Maurizio Pelligra, tecnico dell’Ecodep Koizumi Judo, che lo seguirà in questo importante nuovo appuntamento nel corso del quale potrà confrontarsi con i migliori judoka del mondo e continuare il percorso verso nuovi traguardi.

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